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Посол Британии не согласна с низкой оценкой Киева в рейтинге The Economist

Четверг, 17 августа 2017, 05:15

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что ей "трудно согласиться" с низкой оценкой Киева в рейтинге комфортных для жизни городов.

Об этом Гоф написала в Twitter.

По ее мнению, благодаря реформам Киев развивается и не должен был терять позиции в рейтинге.

"Трудно согласиться с рейтингом Киева. Да, вопросы есть, однако благодаря реформам и решимости я вижу, что этот город движется вверх, а не вниз", - написала она.

Как сообщалось, согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала "The Economist", Киев занимает 131 место из 140 в списке самых комфортных для жизни городов.

Отмечается, что за последние 5 лет украинская столица продемонстрировала самое стремительное снижение позиций. Показатели Киева в рейтинге снизились на 21,4% из-за беспорядков, экономической нестабильности и войны на Донбассе.

После Киева в рейтинге оказались города в Камеруне, Зимбабве, Пакистане, Алжире, Папуа - Новой Гвинеи, Бангладеш, Ливии, Нигерии. Последнее место в рейтинге имеет сирийский Дамаск.

Темы: Киеврейтинг
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