Мэра Ирпеня подозревают в причастности к гибели человека 6 лет назад

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Четверг, 31 августа 2017, 22:25

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении мэру Ирпеня Владимиру Карплюку в нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры на официальном сайте.

Подозрение касается правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 272 "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве или любом предприятии лицом, которое обязано их соблюдать, если это нарушение повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия" УК Украины.

"В частности, установлено, что В. Карплюк, в 2011 году, находясь в должности директора ООО "Сарафан" и будучи лицом, обязанным соблюдать правила безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью, зная, что указанное общество не имеет лицензии на строительную деятельность и Разрешений на выполнение работ с повышенной опасностью при выполнении строительно-монтажных работ, умышленно нарушил требования Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, утвержденных приказом Госгорпромнадзора", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "подозреваемый не назначил работников, ответственных за безопасное производство работ грузоподъемными кранами, ведение работ по проектам производства работ или технологическими картами, что в свою очередь привело к аварии гусеничного крана и падение его стрелы на здание и людей".

В прокуратуре сообщили, что в результате аварии один человек погиб на месте происшествия, а другой получила тяжелые телесные повреждения.

Также там добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы сроком до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Украинская правда

Темы: Ирпень местная власть прокуратура
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