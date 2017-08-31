Главные новости дня

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Четверг, 31 августа 2017, 23:02

Подборка самых важных новостей за 31 августа на Украинской правде.

О покушениях на Порошенко. Служба безопасности Украины расследует 2 уголовных производства по фактам возможного покушения на жизнь президента Петра Порошенко.

О Грибе. Белорусская сторона подтвердила факт пересечения границы украинцем Павлом Грибом при въезде в Беларусь 24 августа.

О Булахе. В полиции утверждают, что избиение депутата Харьковского облсовета, главу "Харьковского антикоррупционного центра" Дмитрия Булаха видели 5-6 прохожих, их просят обратится в полицию.

О Дыминском. Изъятые из автомобиля бизнесмена Петра Дыминского биологические образцы будут отправлены на молекулярно-генетическую, автотехническую и другие экспертизы.

О поддельных дипломах. Руководителю аппарата Киевской городской государственной администрации объявили подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.

О лоукостерах. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассчитывает, что в следующем году в Украине заработают три авиакомпании - EasyJet, Eurowings и Ryanair.

О Великобритании. Великобритания не хочет придерживаться финансовых обязательств в отношении третьих стран после выхода из состава Евросоюза, в том числе в отношении Украины.

Темы: Порошенко криминал полиция
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