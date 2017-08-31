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Побиття Булаха: Поліція розшукує свідків

Четвер, 31 серпня 2017, 10:38
Дмитро Булах
newsone.ua

У поліції стверджують, що побиття депутата Харківської облради, голову "Харківського антикорупційного центру" Дмитра Булаха бачили 5-6 перехожих, їх просять звернутись в поліцію.

Про це повідомив нардеп від "Народного фронту", радник голови МВС Антон Геращенко в Facebook.

"Недалеко від місця нападу на Дмитра проходили 5-6 перехожих, які бачили факт нападу. Харківська поліція просить їх зв'язатися зі слідчими по гарячій лінії "102" і допомогти у встановленні обставин нападу на Дмитра Булаха", - написав нардеп.

"Оскільки нападники були без масок, то їх буде досить легко визначити і притягнути до відповідальності", - додав він.

Геращенко повідомив, що основною версією слідства буде антикорупційна діяльність Булаха.

"Нападників було двоє. Їх метою не було пограбування. Били мовчки. Поваливши на землю. Ногами. Несамовито. Швидше за все замовниками злочину була поставлена задача налякати Дмитра Булаха, щоб він відмовився від своєї активної громадянської позиції", - заявив Геращенко.

Він повідомив, що говорив з Булахом. "Дмитро і його товариші продовжать свою роботу з розкриття корупційних схем в Харківській міській раді і комунальних підприємствах міста", - додав він.

Радник глави МВС також зазначив, що поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4, ст. 296 (хуліганство) і ст. 125 (нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу.

"Важливіше тут буде визначити замовників нападу на Дмитра", - підкреслив Геращенко.

Він також зазначив, що зараз правоохоронці збирають відеозаписи за маршрутом Булаха в день побиття.

Як повідомлялося, 30 серпня в Харкові побили депутата облради від "Самопомочі", главу "Харківського антикорупційного центру" Дмитра Булаха.

Нападників було двоє. Лікарі констатували у потерпілого закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, переломи ребер, забиту рану голови.

Член правління "Харківського антикорупційного центру" Дмитро Дробот розповів, що вони пов'язують напад виключно з антикорупційною діяльністю.

Він уточнив, що такі звернення надходили стосовно "корпоративної схеми" нардепа від "Опоблоку" Дмитра Добкіна та мера Харкова Геннадія Кернеса.

Теми: Харківкримінал
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