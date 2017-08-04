Саркози подозревают в получении взяток от Катара – СМИ
Экс-президент Франции Николя Саркози может стать фигурантом дела о победе заявки Катара на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.
О том, что французские следователи выясняют возможное получение бывшим президентом средств от взяток, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение мундиаля в 2022 году, пишет Европейская правда со ссылкой на издание The Telegraph.
Одним из таких соглашений могла быть продажа Катару клуба Paris Saint-Germain.
Также следователи изучают приобретение инвестиционной компанией Qatari Diar одной из французских фирм, которая занимается переработкой мусора.
Как утверждает источник, Франция в 2010 году была одним из главных сторонников предоставления Катару права на проведение ЧМ.
Отмечается, что у руководства ФИФА есть мнение, что Саркози обеспечил поддержку заявке Катара как со стороны Франции, так и других европейских стран, участвовавших в голосовании.
Николя Саркози уже проходит как подозреваемый по делу о незаконном финансировании его президентской кампании в 2012 году.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.