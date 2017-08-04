Организаторами подрыва авто в Одессе оказались кураторы из РФ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и полицией задержали организаторов и исполнителей подрыва автомобиля 24 июля в Одессе.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, исполнителя теракта правоохранители задержали в тот же день в районе проведения антитеррористической операции. Им оказался переселенец с временно оккупированной территории Донецкой области. Через несколько часов сотрудники СБУ задержали в Одессе его сообщника, который также "скрывался" под видом беженца из ОРДО.

Служба безопасности установила, что задержанные входили в законспирированную группу, организованную кураторами из РФ, для дестабилизации ситуации на юге Украины. Обучение, инструктаж и передача "гонорара" происходили на территории России.

"Правоохранители задокументировали контакты злоумышленников с кураторами, в том числе с помощью кодированных каналов связи", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса, обоим задержанным сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде ареста.

По информации ведомства, во взорванном легковом автомобиле, по предварительным данным экспертизы, было заложено 600 граммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

Как сообщалось, утром 24 июля в Одессе взорвался автомобиль ВАЗ 2101 после того, как сработало безоболочковое взрывное устройство. Точное место взрыва - район заднего левого пассажирского места. По информации следствия, владельцем автомобиля является 68-летний житель Днипра.

Украинская правда