Організаторами підриву авто в Одесі виявилися куратори з РФ

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та поліцією затримали організаторів та виконувачів підриву автомобіля 24 липня в Одесі.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, виконавця теракту правоохоронці затримали того ж дня у районі проведення антитерористичної операції. Ним виявився переселенець з тимчасово окупованої території Донеччини. Через кілька годин співробітники СБУ затримали в Одесі його спільника, який також "переховувався" під виглядом біженця з ОРДО.

Служба безпеки встановила, що затримані входили до законспірованої групи, організованої кураторами з РФ, для дестабілізації ситуації на півдні України. Навчання, інструктаж та передача "гонорару" відбувались на території Росії.

"Правоохоронці задокументували контакти зловмисників з кураторами, у тому числі за допомогою кодованих каналів зв’язку", - йдеться в повідомленні.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу, обом затриманим повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді арешту.

За інформацією відомства, у підірваному легковику, за попередніми даними експертизи, було закладено 600 грамів вибухівки у тротиловому еквіваленті.

Як повідомлялося, зранку 24 липня в Одесі підірвався автомобіль ВАЗ 2101 після того, як спрацював безоболонковий вибуховий пристрій. Точне місце вибуху - район заднього лівого пасажирського місця. За інформацією слідства, власником автомобіля є 68-річний житель Дніпра.

Українська правда