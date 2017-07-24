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В Одессе взорвали автомобиль - полиция

Понедельник, 24 июля 2017, 16:13

Утром понедельника в Одессе взорвался автомобиль "ВАЗ 2101" после того, как сработало безоболочное взрывное устройство.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на нацполицию.

"Специалистами взрывотехнического управления предварительно установлено, что взрыв имел уголовные признаки. По характерным повреждениям указанного автомобиля четко определяется место взрыва - это район заднего левого пассажирского места", - отмечается в сообщении.

"В настоящее время предварительно установлено, что взрыв указанного автомобиля произошел в результате действия безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент взорванного заряда составляет около 600 граммов. Устанавливается тип взрывчатого вещества",- добавили в пресс-службе.

 
 

По информации следствия, владельцем автомобиля является 68-летний житель Днепра.

Сейчас правоохранители решают, вносить ли данные о взрыве в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

Темы: Одесса
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