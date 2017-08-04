С начала года на Донбассе убиты 59 гражданских – ОБСЕ

По подсчетам мониторинговой миссии ОБСЕ, с начала текущего года на Донбассе были убиты 59 мирных граждан.

Об этом в пятницу сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге в Киеве.

"Гражданские лица на Донбассе продолжают платить ужасную цену - в этом году СММ подтвердила 341 жертву среди гражданских лиц: 59 погибли и 282 получили ранения", - заявил он.

Также, по словам Хуга, 29 июля беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 120-миллиметровый миномет боевиков ОРДО под Донецком, всего в 350 метрах от жилого сектора. Несколькими минутами позднее террористы его спрятали.

"Настало время, когда стороны должны услышать людей Донбасса, прекратить огонь и отвести оружие", - отметил заместитель главы миссии.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 21 раз открывали огонь, после 18:00 они усилили обстрелы.

Украинская правда