С начала года на Донбассе убиты 59 гражданских – ОБСЕ

72 просмотра
Пятница, 4 августа 2017, 15:17

По подсчетам мониторинговой миссии ОБСЕ, с начала текущего года на Донбассе были убиты 59 мирных граждан.

Об этом в пятницу сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг на брифинге в Киеве.

"Гражданские лица на Донбассе продолжают платить ужасную цену - в этом году СММ подтвердила 341 жертву среди гражданских лиц: 59 погибли и 282 получили ранения", - заявил он.

Также, по словам Хуга, 29 июля беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал 120-миллиметровый миномет боевиков ОРДО под Донецком, всего в 350 метрах от жилого сектора. Несколькими минутами позднее террористы его спрятали.

"Настало время, когда стороны должны услышать людей Донбасса, прекратить огонь и отвести оружие", - отметил заместитель главы миссии.

Как сообщалось, за минувшие сутки в зоне проведения АТО боевики 21 раз открывали огонь, после 18:00 они усилили обстрелы.

Украинская правда

Темы: Донбасс АТО жертвы
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Наблюдатели ОБСЕ попали под обстрел 4 августа 2017, 15:09
Лысенко: Погибших и раненых в результате боевых действий нет 4 августа 2017, 12:54
Жители Донбасса в большинстве не выбрали партию, но "Опоблок" лидирует 4 августа 2017, 12:42
powered by lun.ua
Главные новости
С начала года на Донбассе убиты 59 гражданских – ОБСЕ
ЕС в пятницу расширит санкции против РФ из-за скандала с Siemens - СМИ
Мартыненко проиграл дело в швейцарских судах - СМИ
Луценко просит Гройсмана уволить Балчуна
Все новости
Девушка с фотоапаратом

Как Ольга Якимович снимает быт войны

Интервью

"Цирк либо вымрет, либо начнет уважать публику"