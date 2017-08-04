Сына экс-директора "Энергоатома" взяли под домашний арест
Соломенский райсуд Киева постановил взять сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" Артема Кима под круглосуточный домашний арест сроком два месяца.
Об этом УП сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина, представлявший в суде сторону обвинения.
По его словам, Ким, который также является бойфрендом певицы Даши Астафьевой, будет носить электронный браслет слежения.
"Круглосуточный домашний арест с браслетом", - сказал прокурор.
Кроме этого, на Кима положили ряд обязательств, в частности - прибывать в суд по первому вызову, сдать паспорта для выезда за границу, сообщать следователям и суду об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими участниками уголовного производства и свидетелями.
Как сообщалось, 2 августа НАБУ задержало сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Артема Кима по подозрению в хищении 27 млн гривен "Энергоатома".
Роман Кравец, УП
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