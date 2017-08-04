Сына экс-директора "Энергоатома" взяли под домашний арест

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Пятница, 4 августа 2017, 15:43

Соломенский райсуд Киева постановил взять сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" Артема Кима под круглосуточный домашний арест сроком два месяца.

Об этом УП сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Сергей Козачина, представлявший в суде сторону обвинения.

По его словам, Ким, который также является бойфрендом певицы Даши Астафьевой, будет носить электронный браслет слежения.

"Круглосуточный домашний арест с браслетом", - сказал прокурор.

Кроме этого, на Кима положили ряд обязательств, в частности - прибывать в суд по первому вызову, сдать паспорта для выезда за границу, сообщать следователям и суду об изменении своего места жительства, воздерживаться от общения с другими участниками уголовного производства и свидетелями.

Как сообщалось, 2 августа НАБУ задержало сына бывшего гендиректора НАЭК "Энергоатом" и Южно-Украинской АЭС Артема Кима по подозрению в хищении 27 млн гривен "Энергоатома".

Роман Кравец, УП

Темы: Энергоатом суд арест скандал
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