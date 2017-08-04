Пограничники: Поток людей на границе с Крымом упал в 3,5 раза

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Пятница, 4 августа 2017, 16:08

Количество людей, пересекающих админграницу с оккупированным Крымом с 2015 года уменьшилась в 3,5 раза.

Об этом "Украинской правде" рассказал представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Мы из месяца в месяц, из года в год видим устойчивую тенденцию к снижению потока через админмежах", - сказал он.

"Если вообще говорить о тенденции по годам, то начиная с 2015 года трафик уменьшился более чем в 3,5 раза. То есть тенденция абсолютно постоянная и абсолютно подтверждена статистикой", - сказал Слободян.

Он рассказал, что на КПВВ "Каланчак", "Чаплинка" очереди отсутствуют, так как там трафик минимальный.

"Если говорить о "Чонгар" с нашей стороны, то и там не было скопления автотранспорта, так как количество людей, которые едут - небольшое. Но, для того, чтобы создавать картинку якобы удачного туристического сезона россияне на полуострове, на их пропуска медленно оформляют транспортные средства, не более 4-5 в час специально для того чтобы накапливались автомобили", - рассказал Слободян.

"И ускоряются они только в том случае, когда появляются журналисты российских каналов. Тогда они ускоряются, даже больше чем этого требует ситуация, показывая, что якобы они быстро работают, а на украинской стороне очереди. Это специальный манипуляционный ход, который мы наблюдаем со второй половины мая", - сказал он.

В пятницу Госпогранслужба опубликовала статистику за июль по количеству людей и автомобилей, которые пересекли админмежах с Крымом с обеих сторон.

Александр Шумилин, УП

Темы: Крым аннексия
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