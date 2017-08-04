Омелян: Суд признал незаконным вывод "Укрзализныци" из-под контроля Мининфраструктуры

1236 просмотров
Пятница, 4 августа 2017, 21:21

Окружной админсуд Киева признал незаконным постановление правительства, которым "Укрзализныцю" было выведено из подчинения Мининфраструктуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Сегодня представители Мининфраструктуры получили судебное решение, согласно которому суд признал незаконным решение КМУ о передаче ПАО "Укрзализныця" из подчинения Мининфраструктуры. Соответствующее постановление принято сегодня Окружным админисудом Киева, признавшего незаконным и недействительным постановление Правительства от 18.01.2017 #52 "О внесении изменений в Устав ОАО "Укрзализныця", - написал он в Facebook.

Также, по словам Омеляна, суд пришел к выводу о противоправности действий Минэкономразвития в части подготовки и внесения на рассмотрение правительства проект данного постановления.

"Судом установлены многочисленные нарушения законодательства, в частности несогласование проекта постановления с заинтересованными органами власти, непроведение правовой экспертизы Минюста. Кроме того, проект не рассматривался на заседании правительственного комитета и не включался в повестку дня очередного заседания КМУ", - отметил министр.

По результатам рассмотрения дела, как сообщил Омелян, суд признал исключительное право Мининфраструктуры на разработку проектов актов о внесении изменений в Устав ПАО "Укрзализныця" как министерства, компетенция которого в таких вопросах является доминирующей.

"После вступления в законную силу этимим судебным решением "Укрзализныця" вернется домой", - отметил чиновник.

Как известно, 18 янваля Кабинет министров на внеочередном заседании утвердил новый устав ПАО "Укрзализныця", согласно которому Министерство инфраструктуры теряет право быть органом управления УЗ.

Украинская правда

Темы: Укрзализныця Мининфраструктуры суд
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Балчун рассчитывает заработать на "вагонах Клименко" 170 миллионов 4 августа 2017, 19:15
Балчун о своей отставке: "Пока спокойно смотрю в зеркало" 4 августа 2017, 16:39
Матиос: УЗ получила тысячу полувагонов, принадлежащих компании Клименко 4 августа 2017, 15:39
powered by lun.ua
Главные новости
Омелян: Суд признал незаконным вывод "Укрзализныци" из-под контроля Мининфраструктуры
СМИ: Пентагон попросил Белый дом предоставить Украине летальное оружие
Порошенко готов пригласить иностранцев расследовать убийство Шеремета
ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens
Все новости
Музыка августа

Лучшие концерты месяца

Колясочные ралли

Как мамы требуют доступности в Украине