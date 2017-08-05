Министр юстиции США объявил войну утечкам секретной информации

Министр юстиции США Джефф Сешнс заявляет, что утечки секретной информации мешают власти гарантировать безопасность страны.

Об этом пишет Радио Свобода.

По его словам, уже выдвинуты обвинения против четырех чиновников, а количество расследований по этому вопросу утроено. Имена подозреваемых он не назвал.

Сешнс подчеркнул, что никакая власть не может эффективно работать, если ее лидеры не смогут конфиденциально обсуждать чувствительные проблемы.

Это заявление появилось после того, как в четверг The Washington Post опубликовала расшифровку телефонных разговоров президента Дональда Трампа с лидерами Мексики и Австралии.

Директор Национальной разведки США Дэн Коутс сказал журналистам, что утечка секретных материалов происходит и в структурах исполнительной власти, и в Конгрессе, и это ставит под угрозу национальную безопасность.

Дональд Трамп неоднократно возмущался, что в СМИ постоянно попадает закрытая информация относящаяся к нему и его администрации.