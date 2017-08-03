"Ти навіть гірший за мене": опубліковано тексти переговорів Трампа

У розпорядженні американських журналістів опинилась розшифровка телефонних розмов Дональда Трампа з лідерами Мексики та Австралії, у яких президент США вдавався до погроз та ультиматумів.

Ці дані опублікувало в четвер видання The Washington Post, пише Європейська правда.

Транскрипти ґрунтуються на записах, які здійснюють співробітники Білого дому, що моніторять дзвінки Трампа. Це так звані memorandum of conversation - "меморандуми розмов". Такі документи звичайно поширюються серед співробітників Білого дому та високопоставлених політиків.

Обидві розмови відбулися невдовзі після інавгурації Дональда Трампа.

Бесіда з президентом Мексики Енріке Пенья Ньєта відбулась 27 січня, рівно за тиждень після інавгурації і була присвячена зведенню стіни на кордоні з Мексикою.

Як відомо, ідея побудувати таку стіну та змусити Мехіко заплатити за неї була однією з ключових у передвиборчій кампанії Трампа. Однак телефона розмова чітко дає зрозуміти, що це було тільки політичним прикриттям, а потенційний проект мав фінансуватися з інших джерел.

Втім, у розмові Трамп погрожував президенту Мексики обірвати контакти, якщо той не припинить публічно стверджувати, мовляв, Мексика ніколи не заплатить за будівництво стіни.

"Ви не можете говорити це пресі…Фінансування буде працювати за якоюсь формулою. Але якщо ви збираєтесь говорити, що Мексика не заплатить за стіну, я більше не захочу зустрічатися з вами, хлопці, бо я не зможу з цим жити", - говорив Трамп.

Трамп описав стіну як "найменш важливу річ, про яку тільки можна говорити, але політично вона може бути найважливішою". Очевидно, Трамп розумів, що перспектива витягти гроші з Мексики є проблематичною, але він намагався не визнавати цього публічно.

"Я маю змусити заплатити Мексику за стіну, я повинен. Я говорив про це впродовж двох років", - сказав Трамп. У підсумку президент Мексики заявив, що план щодо кордону є "питанням, пов’язаним з національною гордістю моєї країни", але погодився " припинити говорити про стіну".

Трамп також погрожував накласти 35% мито на імпорт з Мексики, попри те, що президент США не має таких повноважень.

Водночас Трамп намагався м’яко спілкуватись з Ньєто. Якщо вдасться вирішити суперечки щодо кордону і торгівлі, "ми завжди будемо друзями", говорив Трамп.

У розпорядженні видання опинився також транскрипт розмови 28 січня з австралійським прем’єром Малкольмом Тернбуллом, яку видання характеризує як особливо гостру. Головним каменем спотикання стала угода про прийом Штатами біженців з Австралії, яку уклала ще адміністрація Барака Обами.

У якийсь момент Трамп висловив захоплення відмовою Австралії приймати біженців, які прибувають на човнах. Він сказав: "це хороша ідея. Ми теж повинні це зробити". І додав Тернбуллу: "Ти навіть гірший за мене", очевидно вважаючи це компліментом.

Але дуже скоро розмова загострилася. Тернбулл переконував, що у бізнесі та політиці немає нічого важливішого за угоди. Трамп тільки розсердився, заявивши, що біженці можуть "стати як бостонський терорист за п'ять років".

Тернбулл намагався перейти до інших питань, обговорити Сирію, але Трамп відмовлявся. Розмова тривала лише 24 хвилини.