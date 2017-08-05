ФБР подозревает РФ в распространении фейковых новостей в соцсетях перед выборами в США

137 просмотров
Суббота, 5 августа 2017, 05:45

ФБР пришло к выводу, что по крайней мере некоторые учетные записи в соцсетях, через которые распространялись фейковые новости во время президентской избирательной кампании в США, были частью российской кампании по дезинформации.

Об этом сообщает CNN.

За месяцы до дня выборов Twitter и Facebook стали питательной почвой для распространения вирусных "новостей" о заговорах и мистификациях, многие из которых содержали негативные ложные заявления о Хиллари Клинтон.

ФБР осуществляло ​​мониторинг социальных сетей в день выборов прошлого года, пытаясь отследить возможную российскую дезинформационную кампанию с использованием фальшивых новостей.

Аналитики ФБР обнаружили, что некоторые учетные записи пользователей социальных сетей, которые стояли за распространением фейковых новостей, были зарубежными и пришли к выводу, что по крайней мере некоторые из них были частью российской дезинформационной кампании, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с расследованием.

Как известно, ФБР занимается расследованием попыток вмешательства России в американские выборы 2016 и того, имела связи команда нынешнего президента Дональда Трампа с Кремлем. Сам Трамп неоднократно называл подобные обвинения охотой на ведьм.

Темы: США Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Министр юстиции США объявил войну утечкам секретной информации 5 августа 2017, 02:55
США официально сообщили ООН о выходе из климатического соглашения 5 августа 2017, 01:20
Саакашвили говорит, что беспрепятственно приехал в Польшу из США 4 августа 2017, 22:09
powered by lun.ua
Главные новости
Омелян: Суд признал незаконным вывод "Укрзализныци" из-под контроля Мининфраструктуры
СМИ: Пентагон попросил Белый дом предоставить Украине летальное оружие
Порошенко готов пригласить иностранцев расследовать убийство Шеремета
ЕС расширил санкции против России из-за скандала с Siemens
Все новости
Колясочные ралли

Как мамы требуют доступности в Украине

Комиксы

5 типов жителей города, которые проявляются в жару