Украина выдаст США подозреваемого в отмывании $30 миллионов

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Суббота, 5 августа 2017, 10:12

Генеральная прокуратура Украины выдаст США Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания средств на сумму около $30 миллионов.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, Халупский имеет американское гражданство, но после ареста попросил о предоставлении ему гражданства Украины.

В свою очередь заместитель генпрокурора Евгений Енин отметил, что Халупский в попытках получить украинский паспорт "вспомнил даже об одесских корнях". 

"Когда же понял, что украинская тюрьма тоже его ждет, прибежал в американское консульство с просьбой забрать его поскорее из Украины - забыл, что перед этим сам на политубежище подал", - отметил Енин.

 

В 2016 году окружной суд Восточного округа Нью-Йорка обвинил Халупского и его сообщников в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами, незаконном вторжении в сети для отмывания средств. В октябре был выдан ордер на его арест.

Халупского задержали в Одессе в феврале 2017 года.

4 апреля Малиновский суд Одессы поместил его под ночной домашний арест.

Украинская правда

Темы: Луценко США
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