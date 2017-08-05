Украина выдаст США подозреваемого в отмывании $30 миллионов

Генеральная прокуратура Украины выдаст США Владислава Халупского, разыскиваемого за совершение ряда преступлений, в том числе за мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания средств на сумму около $30 миллионов.

Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко.

Как уточнила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, Халупский имеет американское гражданство, но после ареста попросил о предоставлении ему гражданства Украины.

В свою очередь заместитель генпрокурора Евгений Енин отметил, что Халупский в попытках получить украинский паспорт "вспомнил даже об одесских корнях".

"Когда же понял, что украинская тюрьма тоже его ждет, прибежал в американское консульство с просьбой забрать его поскорее из Украины - забыл, что перед этим сам на политубежище подал", - отметил Енин.

В 2016 году окружной суд Восточного округа Нью-Йорка обвинил Халупского и его сообщников в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами, незаконном вторжении в сети для отмывания средств. В октябре был выдан ордер на его арест.

Халупского задержали в Одессе в феврале 2017 года.

4 апреля Малиновский суд Одессы поместил его под ночной домашний арест.

Украинская правда