В Кривом Роге и.о. начальника отдела полиции устроил драку возле кафе

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Суббота, 5 августа 2017, 21:16

В Кривом Роге Днепропетровской области назначена служебная проверка по факту создания конфликта и участия в драке и.о. начальника Долгинцевского отдела полиции города.

Об этом сообщает в субботу пресс-служба Нацполиции.

"Предварительно установлено, что один из заместителей руководителя отдела полиции в Днепропетровской области создал конфликт возле кафе, который перерос в драку. К одному из развлекательных заведений города был вызван экипаж патрульной полиции. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили правонарушителя, который вел себя вызывающе, выражался нецензурной бранью, не реагировал на замечания правоохранителей", - отметили в полиции.

Для пресечения правонарушения гражданина доставили в Саксаганский отдел полиции Кривого Рога для составления административных материалов.

Установлено, что правонарушитель работает в Долгинцевском отделе полиции Кривого Рога и в настоящее время является временно исполняющим обязанности начальника ОП.

По данному факту начата служебная проверка. Правонарушитель отстранен от исполнения обязанностей.

"По результатам служебной проверки правонарушитель будет уволен из полиции - за поведение, которое недостойное работника полиции", - отметил глава Нацполиции Сергей Князев.

По информации "Украинской правды", задержанным является заместитель начальника Долгинцевского отдела полиции Кривого Рога Писный Руслан Сергеевич.

Украинская правда

Темы: полиция Днепропетровская область
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