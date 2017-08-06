Штаб АТО: Боевики обстреляли позиции ВСУ в Крымском, есть раненые

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Воскресенье, 6 августа 2017, 02:18

5 августа около 18:20-18:45 боевики открыли провокационный огонь по украинским позициям в районе населенного пункта Крымское.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

Террористы били из минометов калибра 82 мм, СПГ и стрелкового оружия. Обстрел велся со стороны оккупированного Желобка.

В результате этих обстрелов ранения получили двое украинских военнослужащих. Им вовремя была оказана первая медицинская помощь, они госпитализированы в военное медицинское учреждение.

В штабе отметили, что в другом оккупированном городе Сетяновка был праздник в честь годовщины со дня его основания. Для этого боевики запросили у Украинской стороны СЦКК режим "тишины". Однако позже сами террористы его и нарушили.

"Украинские защитники открыли адекватный ответный огонь. Через некоторое время противник прекратил вражеский обстрел", - говорится в сообщении.

Темы: АТО Донбасс
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