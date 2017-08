Трамп заявил, что санкции СБ ООН серьезно повлияют на экономику КНДР

Санкции, введенные Совбезом ООН, окажут серьезное влияние на экономику Северной Кореи.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15-0 за санкции против Северной Кореи. Китай и Россия проголосовали за нас. Очень большое финансовое влияние!", - написал он.

