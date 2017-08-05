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Совбез ООН принял новые санкции против КНДР

Суббота, 5 августа 2017, 23:19
Совбез ООН принял новые санкции против КНДР

Совет Безопасности ООН единогласно принял новые санкции в отношении Северной Кореи.

Как сообщает Reuters, проект резолюции был разработан США в ответ на два запуска КНДР межконтинентальных баллистических ракет.

Резолюция запрещает КНДР экспорт угля, железа, железной руды, свинца, свинцовой руды и морепродуктов.

Кроме того, государствам-членам ООН запрещается увеличивать текущее число северокорейских рабочих, работающих за границей, также запрещаются новые совместные предприятия с Северной Кореей и любые новые инвестиции в текущие совместные предприятия.

Также этим решением девять человек и четыре компании КНДР, включая основной валютный банк Северной Кореи, добавлены в черный список США.

"Мы не должны обманывать себя, думая, что мы решили проблему, нисколько. Северокорейская угроза не оставила нас, она быстро становится все более опасной", - сказал после голосования посол США в ООН Никки Хейли.

"Требуются дальнейшие действия. Соединенные Штаты предпринимают и будут продолжать принимать разумные защитные меры для защиты себя и наших союзников", - сказала она, добавив, что Вашингтон продолжит ежегодные совместные военные учения с Южной Кореей.

Как сообщалось, 29 июля Северная Корея сообщила о втором успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты. Отмечается, что она может достичь материковой части США.

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Темы: ООНКНДРсанкции
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