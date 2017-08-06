Трамп заявив, що санкції РБ ООН серйозно вплинуть на економіку КНДР

86 переглядів
Неділя, 6 серпня 2017, 03:05

Санкції, введені Радою Безпеки ООН, нададуть серйозний вплив на економіку Північної Кореї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Рада Безпеки ООН тільки що проголосувала 15-0 за санкції проти Північної Кореї. Китай і Росія проголосували за нас. Дуже великий фінансове вплив!", - написав він.

Трамп зазначив, що ця резолюція ООН є найбільшим пакетом санкцій, прийнятим проти КНДР.

"Резолюція Організації Об'єднаних Націй є найбільшим пакетом економічних санкцій, прийнятих проти Північної Кореї. Понад 1 мільярд доларів - вартість для КНДР", - заявив він.

Увечері 5 серпня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла нові санкції відносно Північної Кореї.

Як повідомлялось, 29 липня Північна Корея повідомила про друге успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Відзначається, що вона може досягти материкової частини США.

Теми: США Трамп Північна Корея
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Україна видасть США підозрюваного у відмиванні $30 мільйонів 5 серпня 2017, 10:12
У Держдепі США побачили успіх і надію на поліпшення відносин з РФ 5 серпня 2017, 07:09
Трамп і Макрон поговорили про Україну, Сирію і КНДР 5 серпня 2017, 06:38
powered by lun.ua
Головні новини
Штаб АТО: Бойовики обстріляли позиції ЗСУ в Кримському, є поранені
ЗМІ повідомили подробиці ДТП, в якій загинула Бережна
Радбез ООН прийняв нові санкції проти КНДР
У Кривому Розі в.о. начальника відділу поліції влаштував бійку біля кафе
Усі новини
Гастро-новини

Нові київські заклади липня

Дівчина з фотоапаратом

Як Ольга Якимович знімає побут війни