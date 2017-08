Трамп заявив, що санкції РБ ООН серйозно вплинуть на економіку КНДР

Санкції, введені Радою Безпеки ООН, нададуть серйозний вплив на економіку Північної Кореї.

Про це заявив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Рада Безпеки ООН тільки що проголосувала 15-0 за санкції проти Північної Кореї. Китай і Росія проголосували за нас. Дуже великий фінансове вплив!", - написав він.

