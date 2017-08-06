Навальный считает, что есть 50% вероятность покушения на него

Российский оппозиционер Алексей Навальный считает, что есть 50-процентная вероятность того, что на него совершат покушение.

Об этом он заявил в интервью CBS, которое выйдет в эфир 7 августа.

Издание отмечает, что уже несколько критиков президента РФ Владимира Путина были убиты. Среди них и Борис Немцов.

При этом Навальный, отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли вероятность, что он сядет в тюрьму, заявил: "Путин лично решает такие вещи, и никто не понимает, что у него в голове".

Также Навальный заявил, что он чувствует вину за то, что его брат Олег сидит в тюрьме.

"100% он в тюрьме, потому что он мой брат. Это единственная причина", - сказал Навальный.