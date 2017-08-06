700 граждан Франции воевали в Сирии и Ираке на стороне исламистов

Около 700 французских граждан воевали в Ираке и Сирии на стороне исламистских группировок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жерар Коломб, передает Reuters.

При этом отмечается, что 271 исламистов вернулись на родину, во Францию. 54 из них – несовершеннолетние. Некоторые из тех, кто вернулся, в настоящий момент находятся под стражей.

В то же время, по словам Коломба, сложно проверить информацию о том, сколько французских граждан погибли в Сирии и Ираке.

Министр также добавил, что угроза террористических атак во Франции остается "очень высокой".