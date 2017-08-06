Британия готова заплатить 40 млрд евро за выход из ЕС

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Воскресенье, 6 августа 2017, 06:21

Великобритания готова заплатить до 40 млрд евро, чтобы урегулировать финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.

 Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве. 

Высокопоставленные чиновники в правительстве пришли к выводу, что такое предложение — единственный способ выйти из тупика, в который зашли в ходе переговоров. 

Газета отмечает, что такое предложение было озвучено Лондоном впервые.

При этом Великобритания выплатит сумму в 40 млрд евро, только в том случае, если Евросоюз согласится обсудить финансовое урегулировании в рамках сделки по будущим отношениям, включая торговое соглашение.

Темы: Британия ЕС
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