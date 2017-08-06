Британия готова заплатить 40 млрд евро за выход из ЕС
Великобритания готова заплатить до 40 млрд евро, чтобы урегулировать финансовые обязательства перед Евросоюзом после Brexit.
Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Высокопоставленные чиновники в правительстве пришли к выводу, что такое предложение — единственный способ выйти из тупика, в который зашли в ходе переговоров.
Газета отмечает, что такое предложение было озвучено Лондоном впервые.
При этом Великобритания выплатит сумму в 40 млрд евро, только в том случае, если Евросоюз согласится обсудить финансовое урегулировании в рамках сделки по будущим отношениям, включая торговое соглашение.
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