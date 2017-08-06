Спецпредставитель Германии: сначала Донбасс, а уже потом Крым

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Воскресенье, 6 августа 2017, 11:37

Уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер считает, что сначала нужно сконцентрироваться на решении кровавого конфликта на востоке Украины, а уже потом вернуться к вопросу аннексированного Крыма.

Об этом сообщает Deutschlandfunk.de.

Эрлер заявил, что это является частью европейского консенсуса, чтобы сосредоточиться на политическом решении кровавого конфликта на востоке Украины, а вопрос Крыма поставить на повестку дня в более позднем политическом процессе.

Заявление Эрлер прозвучало после слов лидера Свободной демократической партии Германии Кристиана Линднера, который накануне выразил мнение о необходимости откорректировать курс Германии в отношении России.

Напомним, глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер заявил, что вопрос аннексии Крыма необходимо временно "загерметизировать" и сначала достичь прогресса по другим пунктам отношений с Москвой.

Впоследствии глава Свободной демократической партии Германии Кристиан Линднер прояснил свою позицию по улучшению отношений с Россией и признания аннексии Крыма. Немецкий политик разместил на своей странице в Facebook видеообращение, в котором утверждает, что признание аннексии полуострова является неприемлемым.

Европейская правда

Темы: Германия Крым Донбасс
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