В Донецкой области от взрыва гранаты погибли 3 человека: хотели увидеть салют

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Воскресенье, 6 августа 2017, 12:05

В результате взрыва гранаты в частном доме в селе Дачное Марьинского района Донецкой области погибли три человека и еще один ранен.

Как сообщает пресс-служба полиции Донецкой области, взрыв произошел ночью по улице Южной.

Погибло двое мужчин и женщина. Раненый мужчина в шоковом состоянии доставлен в больницу г. Курахово.

На месте происшествия полицейские и взрывотехники нашли остатки гранаты, а также гранату Ф-1 и два запала.

"Полицейские выяснили, что по указанному адресу проживала женщина 1983 и мужчина 1965 года рождения, к которым пришли в гости двое знакомых мужчин. Вместе они распивали спиртное. По словам потерпевшего 1964 года рождения, который один остался жив, хозяин дома хотел продемонстрировать салют, после чего произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Факт квалифицирован по ч.2 п.1 и 5 ст.115 "Умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц" Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства происшествия выясняются.

В полиции добавили, что, учитывая этот трагический случай, в Донецкой области с начала 2017 года в результате неосторожного обращения с взрывоопасными предметами погибли 11 человек, из них - один ребенок.

Украинская правда

Темы: Донецкая область
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