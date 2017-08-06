Участница Pussy Riot устроила в Якутске акцию в поддержку Сенцова

1658 просмотров
Воскресенье, 6 августа 2017, 19:13

В Якутске (республика Саха, РФ) около колонии, где содержится украинский режиссер-политзаключенный Олег Сенцов, появился транспарант с требованием его освобождения.

Об этом сообщила в Facebook участница Pussy Riot Мария Алехина.

По ее словам, растяжка изготовлена с помощью льняного полотна и розового баллончика и размещена на мосту через озеро Сайсары таким образом, чтобы её было видно прохожим и жителям домов напротив.

Алехина добавила, что ИК-1, где содержится Сенцов, находится на расстоянии 7,5 км от этого места.

"Дело Сенцова и Кольченко - одно из главных и ключевых политических дел в истории нашей страны. Свободу", - написала она.

Позже в комментарии каналу "112 Украина" Алехина рассказала, что акцию в поддержку Сенцова организовала она и еще два человека.

"Я намерена и дальше заниматься кампанией в его поддержку до достижения результата", - сказала она.

Как известно, 28 марта на вручении премии "Ника" Сокуров высказался за освобождение украинского политзаключенного Олега Сенцова и против силового подавления протестов, которое произошло в России в воскресенье, 26 марта.

Об Олеге Сенцове также говорила и актриса Елена Коренева. Она подняла тему политзаключенных. "Среди них Олег Сенцов, наш коллега, Сергей Мохнаткин и Олег Навальный. Мы не можем им помочь, но мы должны знать, что это происходит в нашей стране", - заявила она.

Как известно, 25 августа 2015 российский суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Украинская правда

Темы: Сенцов
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Туск призвал Росію освободить Сенцова 13 июля 2017, 13:24
У политзаключенного РФ Сенцова день рождения - Порошенко подарил книгу 13 июля 2017, 09:37
МИД предлагает присоединиться к акции в поддержку Сенцова 13 июля 2017, 04:41
powered by lun.ua
Главные новости
Глава МИД Литвы: Саакашвили надо дать возможность защититься в суде
Спецпред США по Украине встретится с Сурковым – Лавров
Россия вводит в Крыму график отключения электричества
В Украине ожидаются сильный ветер и дожди с градом
Все новости
9 причин

Почему появляются судороги в ногах и как их остановить

Гастро-новости

Новые киевские заведения июля