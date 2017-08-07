В Европу по безвизу уже выехали 162 тыс. украинцев, отказали – 55-ти

По состоянию на 4 августа более 162 тыс. граждан Украины воспользовались правом безвизового въезда в страны Европейского Союза.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Количество отказов – 0,03%, всего 55 человек. Из них 18 – это превышение срока пребывания, 37 – не подтверждение цели поездки", - рассказал он.

По словам Цигикала, при этом проблема с очередями на границе по сути решена.

"Принят ряд мер во исполнение соответствующего указания президента. Это и перенаправление потоков, и выделение отдельных полос для автомобилей с иностранными номерами, чтобы разгрузить другие полосы движения", - пояснил недавно назначенный глава ГПСУ.

Как сообщалось, по состоянию на 20 июля в ЕС выехали по безвизу чуть более 120 тыс. украинцев, а отказали во въезде в страны Евросоюза на тот момент 51 человеку.