Директор "Укрспецэкспорта" получил зарплату 1 млн грн
Гендиректор "Укрспецэкспорта" Павел Букин задекларировал зарплату размером 1,1 млн грн.
Это заметили активисты Центра противодействия коррупции, о чем написали в Твиттере.
Однако информация с сайта электронных деклараций свидетельствует, что Букин не первый раз получает такую зарплату.
В изменениях к имущественного положения от 2.08 (август) у Букина указана зарплата 1 099 785 грн.
В изменениях от 4 июля зарплата указана 786 284 грн.
В изменениях от 6 июня у Букина указана зарплата значительно меньше - 194 625 грн.
Однако 4 мая он внес изменения, где также указал зарплату более миллиона – 1 013 998 грн.
3 апреля Букин вносит изменения в имущественное состояние и указывает зарплату 249 128 грн, 1 марта - 291 195 грн, а 6 февраля - 160 172 грн.
Укрспецэкспорт - госкомпания, которая имеет монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения.
Украинская правда
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