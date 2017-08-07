Директор "Укрспецэкспорта" получил зарплату 1 млн грн

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Понедельник, 7 августа 2017, 13:19

Гендиректор "Укрспецэкспорта" Павел Букин задекларировал зарплату размером 1,1 млн грн.

Это заметили активисты Центра противодействия коррупции, о чем написали в Твиттере.

Однако информация с сайта электронных деклараций свидетельствует, что Букин не первый раз получает такую ​​зарплату.

В изменениях к имущественного положения от 2.08 (август) у Букина указана зарплата 1 099 785 грн.

В изменениях от 4 июля зарплата указана 786 284 грн.

В изменениях от 6 июня у Букина указана зарплата значительно меньше - 194 625 грн.

Однако 4 мая он внес изменения, где также указал зарплату более миллиона – 1 013 998 грн.

3 апреля Букин вносит изменения в имущественное состояние и указывает зарплату 249 128 грн, 1 марта - 291 195 грн, а 6 февраля - 160 172 грн.

Укрспецэкспорт - госкомпания, которая имеет монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения.

Украинская правда

Темы: зарплаты декларации
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