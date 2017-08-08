Электроснабжение в оккупированном Крыму восстановлено

170 просмотров
Вторник, 8 августа 2017, 01:24

Ограничения на энергоснабжение в аннексированных Крыму и Севастополе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях сняты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

"В 22:25 после прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО [график временного отключения], электроснабжение потребителей в Республике Крым и г. Севастополь восстановлено в полном объеме", - заявили в российском министерстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате отключения электроснабжения без света остались более 108 тысяч человек. Также была отключена часть промышленных предприятий.

6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения.

Темы: Крым аннексия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Крыму без света остались более 108 тысяч человек 7 августа 2017, 23:47
Адвокат считает, что Чийгоза в Крыму посадят так, чтоб "торговаться" 7 августа 2017, 18:10
Депортированному из Крыма не прекратили исполнительное производство 7 августа 2017, 17:38
powered by lun.ua
Главные новости
ОБСЕ: За месяц в Луганской области ранены и убиты 7 мирных жителей
Нафтогаз увеличит размер иска к Газпрому в Стокгольмском арбитраже
Гендиректор "Укрспецэкспорта" заработал за месяц более миллиона гривен
ГПУ завершила следствие в отношении мэра Бучи
Все новости
Гастро-новости

Новые киевские заведения июля

Опыт мам

4 мамы о том, как и почему их дети не ходят в школу