Электроснабжение в оккупированном Крыму восстановлено

Ограничения на энергоснабжение в аннексированных Крыму и Севастополе из-за превышения допустимой нагрузки на высоковольтных линиях сняты.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

"В 22:25 после прохождения вечернего максимума нагрузок включены все потребители, отключенные по ГВО [график временного отключения], электроснабжение потребителей в Республике Крым и г. Севастополь восстановлено в полном объеме", - заявили в российском министерстве.

Ранее сообщалось, что в Крыму в результате отключения электроснабжения без света остались более 108 тысяч человек. Также была отключена часть промышленных предприятий.

6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения.

