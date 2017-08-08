Електропостачання в окупованому Криму відновлено

96 переглядів
Вівторок, 8 серпня 2017, 01:24

Обмеження на енергопостачання в анексованих Криму і Севастополі через перевищення допустимого навантаження на високовольтних лініях зняті.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міненерго РФ.

"О 22:25 після проходження вечірнього максимуму навантажень включені всі споживачі, відключені за ГВО [графік тимчасового відключення], електропостачання споживачів в Республіці Крим та м.Севастополь відновлено в повному обсязі", - заявили заявили в російському міністерстві.

Раніше повідомлялося, що в Криму в результаті відключення електропостачання без світла залишилися понад 108 тисяч осіб. Також була відключена частина промислових підприємств.

6 серпня в Криму двічі вводилися графіки тимчасового відключення електропостачання.

Теми: Крим анексія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Криму без світла лишилося понад 108 тисяч людей 7 серпня 2017, 23:47
Адвокат вважає, що Чийгоза у Криму посадять так, щоб "торгуватися" 7 серпня 2017, 18:10
Депортованому з Криму не припинили виконавче провадження 7 серпня 2017, 17:38
powered by lun.ua
Головні новини
ОБСЄ: За місяць на Луганщині поранено та вбито 7 мирних жителів
Нафтогаз збільшить розмір позову до Газпрому в Стокгольмському арбітражі
Гендиректор "Укрспецекспорту" заробив за місяць понад мільйон гривень
ГПУ завершила слідство щодо мера Бучі
Усі новини
Сваріться правильно

9 порад психолога, як при цьому не нашкодити стосункам

Чорнобиль

"Чормет": уривок із книги письменника і дослідника Маркіяна Камиша