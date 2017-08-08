Електропостачання в окупованому Криму відновлено

Обмеження на енергопостачання в анексованих Криму і Севастополі через перевищення допустимого навантаження на високовольтних лініях зняті.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на Міненерго РФ.

"О 22:25 після проходження вечірнього максимуму навантажень включені всі споживачі, відключені за ГВО [графік тимчасового відключення], електропостачання споживачів в Республіці Крим та м.Севастополь відновлено в повному обсязі", - заявили заявили в російському міністерстві.

Раніше повідомлялося, що в Криму в результаті відключення електропостачання без світла залишилися понад 108 тисяч осіб. Також була відключена частина промислових підприємств.

6 серпня в Криму двічі вводилися графіки тимчасового відключення електропостачання.