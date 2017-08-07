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В Крыму без света остались более 108 тысяч человек

Понедельник, 7 августа 2017, 23:47

В Крыму в результате отключения электроснабжения без света остались более 108 тысяч человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минэнерго РФ.

"Отключены бытовые потребители (около 108 700 человек), часть промышленных предприятий. Мощность отключенных потребителей - 70 МВт", - говорится в сообщении.

В том числе в Крыму - около 83 900 человек, в Севастополе - около 24 800 человек, уточнили в министерстве.

"Для предотвращения превышения аварийно-допустимого перетока активной мощности в контролируемом сечении "Тамань" и "ОЭС Юга - Крым" дежурным диспетчером Черноморского РДУ отдана команда на ввод графиков временного отключения потребления суммарно на величину 70 МВт", - сообщили ранее в Минэнерго РФ.

6 августа в Крыму дважды вводились графики временного отключения электроснабжения.

Темы: Крым
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