Охраннику Яроша, стрелявшему в таксиста, продлили домашний арест

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Вторник, 8 августа 2017, 06:17

Охраннику Дмитрия Яроша Михаилу Навроцкому, которого обвиняют в стрельбе в Каменском, суд продлил домашний арест на два месяца.

Об этом сообщила депутат райсовета Наталья Балахнина в Facebook. 

"Продлили домашний арест до 04.10", - написала она.

Как известно, 14 мая 207 года в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) произошла стрельба в такси – якобы из-за нежелания водителя ответить пассажирам на приветствие "Слава Украине!". Тогда ранения получили два человека.

В применении оружия подозревали члена партии "ДіЯ" и личного охранника Дмитрия Яроша, называя имя Романа Малисевича. Но в ОО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, что охранник Яроша Роман не стрелял в таксиста, но не сдержался его побратим Михаил, который 4 года "не получал реабилитации" от участия в боях на востоке.

Позже Ярош высказался по поводу того, что его побратим Михаил применил оружие в такси.

24 мая Апелляционный суд Днепропетровской области оставил в силе меру пресечения Навроцкому в виде содержания под стражей на 60 дней без права освобождения под залог.

Адвокат охранника Сергей Погосян настаивает на том, что его подзащитный Михаил Навроцкий в ходе инцидента был избит группой таксистов и применил огнестрельное оружие как самооборону.

Темы: суд Ярош
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