Охоронця Яроша арештували на 60 днів

Охоронцеві народного депутата Дмитра Яроша, який підозрюється у вогнепальному пораненні таксиста, обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

Про це 18 травня в Дніпрі повідомив адвокат підозрюваного Сергій Погосян.

За словами захисника, він уже мав зустріч із підзахисним, який перебуває в слідчому ізоляторі, після інциденту з таксистами у того зламані пальці рук, численні садна та забої на тілі.

"Що мене одразу здивувало і обурило: Навроцький був у жахливому стані, неадекватному, фізично не міг розмовляти, голова перебинтована, око запливло, вся права сторона заніміла, він фактично навіть нічого підписувати не міг, весь у крові, говорити міг тільки "так" і "ні". Він навіть не міг зрозуміти, що відбувається... Перелом пальців руки виявили тільки наступного дня, коли за нашим наполяганням зробили рентген", – сказав Погосян.

За словами адвоката, сторона захисту наполягає на самобороні підзахисного і складі злочину в діях таксистів, які в ході конфлікту застосували проти пасажирів битки.

Як зауважив адвокат, він уже подав до поліції заяву, в якій вимагає розслідування щодо побиття свого підзахисного і його товариша під час інциденту.

14 травня у Кам'янському стався конфлікт зі стріляниною, одна людина була поранена. За даними поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

Раніше Ярош висловився з приводу того, що його побратим Михайло застосував зброю у таксі.

Радіо Свобода