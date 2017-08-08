Охоронцеві Яроша, який стріляв у таксиста, продовжили домашній арешт

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Вівторок, 8 серпня 2017, 06:17

Охоронцеві Дмитра Яроша Михайлу Навроцькому, якого звинувачують у стрілянині в Кам'янському, суд продовжив домашній арешт на два місяці.

Про це повідомила депутат райради Наталя Балахніна в Facebook.

"Продовжили домашній арешт до 04.10", - написала вона.

Як повідомлялося, 14 травня 2017 року у Кам'янському стався конфлікт зі стріляниною, одна людина отримала поранення. За даними з поліції, конфлікт стався після того, як водій таксі не відповів пасажирам українською мовою. Вогнепального поранення зазнав колега таксиста, який поспішав йому на допомогу.

У застосуванні зброї підозрювали члена партії "ДІЯ" та особистого охоронця Дмитра Яроша, називаючи ім’я Романа Малісевича. Але в ГО "Державницька ініціатива Яроша" заявили, що охоронець Яроша Роман не стріляв у таксиста, але не стримався його побратим Михайло, який 4 роки "не отримував реабілітації" від участі в боях на сході.

Пізніше Ярош висловився з приводу того, що його побратим Михайло застосував зброю у таксі.

24 травня Апеляційний суд Дніпропетровської області залишив у силі запобіжний захід Навроцькому у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права звільнення під заставу.

Адвокат охоронця Сергій Погосян наполягає на тому, що його підзахисний Михайло Навроцький у ході інциденту був побитий групою таксистів і застосував вогнепальну зброю як самооборону.

Теми: суд Ярош
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