Более 400 тысяч украинцев просили убежища в России с 2014 года – ООН

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Вторник, 8 августа 2017, 14:17

С января 2014 года 427,2 тысячи украинцев просили о предоставлении убежища в России.

Об этом говорится в информационном бюллетене Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, передают "Українські новини".

Также, с начала 2014 года о предоставлении убежища просили 9,6 тыс. украинцев в Германии, 9,3 тыс. - в Италии, 4,3 тыс. - в Польше, 3,5 тыс. - во Франции и 3,1 тыс. - в Швеции.

Отмечается, что эти данные отражают общее количество заявлений о получении убежища, которые подали украинцы с января 2014 года.

Как известно, по информации Министерства иностранных дел России, с апреля 2014 года 450 тыс. граждан Украины обращались с ходатайством о предоставлении статуса беженца или заявлением о предоставлении временного убежища в России.

Темы: Росcия
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