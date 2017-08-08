Вторжение России в Грузию сошло ей с рук – Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в 9-ю годовщину российско-грузинской войны подчеркнул важность прекращения российской агрессии.

Об этом он написал в своем твиттере.

Также он отметил необходимость восстановлении грузинского и украинского суверенитета.

9Y ago Russia invaded Georgia and got away with it. Then they went after Ukraine. Time to #StopRussianAggression & restore 🇬🇪&🇺🇦sovereignty — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 8, 2017

"9 лет назад Россия вторглась в Грузию и ей это сошло с рук. Затем они пошли за Украиной. Время остановить российскую агрессию и восстановить грузинский и украинский суверенитет", - написал он во вторник.

Как известно, в 2008 году в этот день началась острая фаза войны между Россией и Грузией. Российские самолеты начали атаковать грузинские позиции. Президент Грузии Михеил Саакашвили огласил общую мобилизацию. В Южную Осетию вошли российские войска и танки.

Украинская правда