НАБУ расследует три производства в отношении служащих НАПК

НАБУ расследует три уголовных производства в отношении действий должностных лиц НАПК.

Об этом "Украинской правде" сообщили в НАБУ в ответ на запрос.

"Детективы Главного подразделения детективов НАБУ осуществляют досудебное расследование по трем уголовным производствам в отношении действий должностных лиц НАПК", - говорится в сообщении.

"Два из этих производств открыты по факту возможного совершения должностными лицами НАПК уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст 191 УК Украины", - отметили в сообщении.

Речь идет о присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах.

"В рамках еще одного уголовного производства расследуются факты, предварительно квалифицированные по статье 366-1 УК Украины", - говорится в ответе НАБУ. Статья 366-1 касается Декларирования недостоверной информации.

"Сообщение о подозрении должностным лицам не осуществлено", - добавили в ответе НАБУ. Никаких фамилий, о ком именно идет речь, в сообщении не отметили. Также в пресс-службе НАБУ "Украинской правде" отказались называть фамилии.

В НАБУ также подтвердили, что не осуществляют предварительного расследования по уголовным производствам о возможном безосновательном начислении и выплаты зарплаты главе и членам НАПК. И также подтвердили, что на запрос от 3 мая 2017 в Кабмин получили ответ, что правительство не давало разрешения на премирование членов НАПК.

При этом в НАБУ отметили, что еще осенью 2016 после аналитической оценки пришли к выводу, что "существуют правовые коллизии и пробелы в действующем законодательстве, которые сделали возможным начисление и выплаты премий членам НАПК вопреки принципам бюджетной системы Украины".

В документе отметили, что "С целью устранения указанных проблем", НАБУ направило свои предложения Нацагентству по вопросам государственной службы.

Оксана Коваленко, УП