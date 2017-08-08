Полиция: Экс-глава правления "Житомирських ласощів" незаконно продал 5 млн акций

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Вторник, 8 августа 2017, 16:06

Полиция подозревает экс-председателя правления Житомирской кондитерской фабрики "Житомирські ласощі" в незаконной продаже акций предприятия на 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

"Установлено, что в течение 2000-2009 годов основным акционером внесены значительные иностранные инвестиции для развития предприятия. В 2010 году председатель правления этого акционерного общества незаконно продал 5,3 миллиона акций, принадлежащие инвестору, номинальной стоимостью более 2,5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сейчас Главное управление Нацполиции завершило досудебное расследование по этому делу по подозрению ч. 5 статьи 191 (завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем использования своего служебного положения) Уголовного кодекса.

Теперь подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.

Как известно, в декабре 2015 года Игорь Бойко официально заявил о рейдерском захвате Житомирской кондфабрики, организованным Сергеем Пашинским, Сергеем Тищенко, Павлом Петренко, Арсеном Аваковым при активном участии президента, в результате которого предприятие было исключено из Единого государственного реестра, а позже – захвачено силовым путем.

В начале 2017 года владелец общества с дополнительной ответственностью "Житомирская кондитерская фабрика "ЖЛ" Игорь Бойко подал иск в Международный арбитражный суд в Гааге к государству Украина.

Темы: полиция
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