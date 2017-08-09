Глава "Укрзализныци" Войцех Балчун подал в отставку в связи с личными обстоятельствами.

Об этом сообщил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман.

"Сегодня мы рассмотрим заявление Войцеха Балчуна об увольнении. Он принял это решение совершенно самостоятельно", - заявил глава правительства.

По его словам, за время правления Балчуна в УЗ "произошли, в том числе, и позитивные изменения".

"Кто бы что ни говорил", - добавил Гройсман.

Он поблагодарил Балчуна за работу и отметил, что ему пришлось работать в достаточно тяжелых условиях.

Хочу висловити вдячність за проведену роботу Войцеху Бальчуну, який через особисті обставини змушений залишити посаду керівника Укрзалізниці — Volodymyr Groysman (@VGroysman) August 9, 2017

По словам премьера, на заседании в среду Кабмин рассмотрит назначение временно исполняющего обязанности директора ПАО "Укрзализныця", после чего будет объявлен конкурс по поиску нового руководителя предприятия.\

Гройсман сообщил, что правительство уже рассматривает предложение назначить вр.и.о. директора УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

"Кравцов является сегодня председателем наблюдательного совета "Укрзализныци", а до назначения Войцеха Балчуна тоже выполнял обязанности временно (руководителя УЗ - ред.)", - рассказал премьер.

Он выразил надежду, что Балчун останется советником главы предприятия и будет выполнять функции международной координации в "Укрзализныце".

В то же время пост самого Войцеха Балчуна в Facebook от 8 августа несколько объясняет причины его увольнения.

"Надеюсь, не надо объяснять истинную цель массированной кампании черного пиара, активизированной против меня в последние дни. В таких обстоятельствах я должен был бы надцать раз обратиться в суд, но год работы в Украине меня многому научил", - пишет он, находясь в командировке в Китае.

"Все сделанное в течение этого года в атмосфере ежедневного негативного пиара и даже открытого саботажа дает основания для гордости. Для подведения итогов придет время", - добавляет руководитель УЗ.

Он также подчеркнул, что, "как профессионал, всегда доводит дело до конца, поэтому, безусловно и безоговорочно, будет отстаивать интересы УЗ и Украины на встречах с нашими китайскими партнерами".

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