Крымские депутаты передали России 42 участка под Керченский мост

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Среда, 9 августа 2017, 14:25

Керченские депутаты горсовета оккупированного Россией Крыма на внеочередной сессии 9 августа передали Кремлю 42 участка земли для строительства моста через Керченский пролив.

Об этом говориться в тексте решения горсовета, передает "Крым. Реалии".

Речь идет о земельных участках в Керчи и на острове Тузла, в том числе, тех, где проходят автомобильные дороги и железнодорожные пути.

Так, 13 участков депутаты передали в собственность российского управления "Упрдор "Тамань", еще 28 - российскому агентству железнодорожного транспорта.

Как известно, о необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию - летом 2019-го.

Украина рассчитывает на компенсацию от России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе, связанное со строительством Керченского моста.

Темы: Крым
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