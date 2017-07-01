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Украина хочет компенсацию от РФ из-за убытков от Керченского моста

Суббота, 1 июля 2017, 05:32

Украина рассчитывает на компенсацию от России из-за ограничения судоходства в Керченском проливе.

Об этом сообщает DW.

"Украинская сторона считает односторонние действия РФ об ограничении судоходства в Керченском проливе международно-противоправным деянием, которое нарушает суверенные права и юрисдикцию Украины над ее внутренними водами, территориальным морем, исключительной экономической зоны и континентальным шельфом в Черном и Азовском морях", - говорится в комментарии МИД в ответ на анонсированное Россией ограничение судоходства через Керченский пролив в августе и сентябре 2017 года.

Министерство транспорта России суммарно на 23 суток хочет запретить судоходство через пролив для установки на опоры пролетных арок Керченского моста.

Как сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, параметры осадки судов, которые самостоятельно устанавливает Россия, могут ограничить работу Бердянского и Мариупольского торговых портов, работающих на Азовском море. Так как часть судов не сможет проходить через Керченский пролив из-за слишком большой осадки.

Кроме того, Лавренюк сообщил, что убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства составят полмиллиарда гривен.

"В этой связи Украина имеет право требовать от РФ возмещения причиненного такими действиями российской стороной вреда", - отметили в МИД, отвечая на вопрос DW о мерах, которые министерство будет принимать из-за убытков от строительства моста.

При этом в МИД не сообщили, были ли уже поданы соответствующие финансовые претензии.

В министерстве отметили, что продолжают собирать доказательства нарушений Россией международных конвенций, в том числе в Керченском проливе.

"Односторонние действия российской стороны вызывают и будут вызывать физические изменения морской среды, которая входит в морскую зоны Украины", - отметили в МИД.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДРосcияУкраина
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