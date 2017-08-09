Кримські депутати передали РФ 42 ділянки землі під Керченський міст

Керченські депутати міськради окупованого Росією Криму на позачерговій сесії 9 серпня передали РФ 42 ділянки землі для будівництва моста через Керченську протоку.

Про це йдеться в тексті рішення міськради, передає "Крим. Реалії".

Йдеться про земельні ділянки в Керчі і на острові Тузла, в тому числі, тих, де проходять автомобільні дороги та залізничні колії.

Так, 13 ділянок депутати передали у власність російського управління "Упрдор" Тамань", ще 28 - російському агентству залізничного транспорту.

Як відомо, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму - в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію - влітку 2019 року.

Україна розраховує на компенсацію від Росії через обмеження судноплавства в Керченській протоці, пов’язане з будівництвом Керченського мосту.