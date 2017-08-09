Прокуратура начала расследовать произвол крымских оккупантов в отношении Балуха

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Среда, 9 августа 2017, 14:29

Прокуратура начала расследование относительно незаконного привлечения к уголовной ответственности в оккупированном Россией Крыму украинца Владимира Балуха.

Об этом на брифинге в среду сообщил начальник управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Крыма Александр Даракчи, передают "Украинские новости".

"Прокуратура АР Крым осуществляет надзор за ходом следствия по фактам лишения свободы и незаконного проведения обысков у Владимира Балуха", - сообщил он.

Даракчи отметил, что установлены все российские силовики и судьи, причастные к незаконному уголовному преследованию активиста. В ближайшее время им будут объявлены подозрения.

В то же время, по его словам, одному из крымских прокуроров, участвовавших в процессе над Балухом, уже объявлено о подозрении и в отношении него начато специальное (заочное) расследование.

Всего украинская прокуратура сообщила о подозрении 320 крымским правоохранителям и судьям.

Как сообщалось, 4 августа крымчанина Владимира Балуха в оккупированном Крыму приговорили к 3 годам 7 месяцам колонии.

В декабре 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.

После оккупации началось преследование Балуха.

8 декабря 2016 ФСБ провела очередные обыски в Балуха и его матери в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма, после чего его задержали. Силовики заявили, что нашли на крыше его дома патроны и динамит.

24 мая МИД Украины выступил с осуждением продлении ареста в Крыму гражданину Украины Владимиру гляделки до 4 сентября и отверг обвинения в его адрес.

Темы: Крым права человека прокуратура суд
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