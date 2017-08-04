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Кримчанина Балуха засудили до 3 років 7 місяців колонії

П'ятниця, 4 серпня 2017, 11:57
Кримчанина Балуха засудили до 3 років 7 місяців колонії
hromadske.ua

Кримчанина Володимира Балуха в окупованому Криму засудили до 3 років 7 місяців колонії

Про це повідомляє Кримська правозахисна група.

"Сьогодні, 4 серпня "суддя" "Роздольненського районного суду" Марія Бедрицька засудила українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів", - повідомляють правозахисники.

Виступаючи 1 серпня на засіданні "суду" з останнім словом, Володимир Балух заявив, що кримінальна справа проти нього - це політичне замовлення і розповів про причини фальсифікації кримінальної справи проти нього.

Його звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав.

Захист українця заявила, що справу проти українця сфабриковано і його вирок буде оскаржено у вищих інстанціях.

Нагадаємо, в грудні 2013 року Володимир Балух вивісив над своїм будинком в кримському селі прапор України.

Відтоді почалося переслідування Балуха.

8 грудня 2016 року ФСБ провела чергові обшуки у Балуха і його матері в селі Серебрянка Роздольненського району Криму, після чого його затримали. Силовики заявили, що знайшли на даху його будинку патрони і динаміт.

24 травня МЗС України виступило із засудженням продовження арешту в Криму громадянину України Володимиру Балуху до 4 вересня і відкинув будь-які звинувачення на його адресу.

Українська правда

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Теми: Крим
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