Генконсульство РФ в Сан-Франциско объявило о закрытии с 1 сентября

Генконсульство России в Сан-Франциско объявило о прекращении приема посетителей с 1 сентября.

Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"В связи с решением властей США закрыть Генеральное консульство России в Сан-Франциско прием посетителей с 1-го сентября с.г. прекращается. Выдача готовых паспортов будет осуществляться до 13 часов 1-го сентября", — говорится в сообщении.

"Считаем, что решение о закрытии Генерального консульства России в Сан-Франциско является очередным недружественным шагом со стороны американских властей, который, прежде всего, больно ударит по российским гражданам, проживающим в консульском округе, а также по американским гражданам, т.к. значительная часть россиян имеет и американское гражданство", — заявили в генконсульстве РФ.

В российском генконсульстве также отметили, что сроки, которые США дали для закрытия, "вызывают недоумение".

Напомним, в Госдепартаменте США заявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также двух дипломатических объектов в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В Государственном департаменте США объяснили, этот шаг сделан в ответ на требование Кремля сократить американский дипломатический персонал в России.

Напомним, посольство США в России объявило, что Соединенные Штаты приостанавливают выдачу большинства виз в России. Это связано с ограничением численности американских дипломатов в РФ.

Кроме того, США больше не будут выдавать в России визы для граждан Беларуси. Для получения визы белорусам рекомендуют ехать в Киев, Варшаву или Вильнюс.

Напомним, в июле Россия объявила о санкциях против американских дипломатов. РФ потребовала у США в начале осени сократить число дипломатических сотрудников до 455 человек.

Также посольство США больше не может использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном Бору.