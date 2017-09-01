Не всем украинцам необходимо высшее образование - Гройсман
Премьер-министр Владимир Гройсман считает, что высшее образование не обязательно для каждого украинца.
Об этом он сообщил во время празднования ко Дню знаний в учебном комплексе "Эрудит" в Киеве, сообщают "Украинские новости".
Он отметил, что стране очень не хватает квалифицированных специалистов рабочих специальностей.
При этом профессионально-техническое образование не может воспитать качественных, конкурентно-способных специалистов, которые бы разбирались в современных технических процессах.
"Не обязательно, чтобы каждый имел высшее образование. Я считаю, что не каждый может быть ученым и не каждому нужно высшее образование", - отметил премьер-министр.
Он добавил, что традиция иметь диплом о высшем образовании сложилась в 90-е годы.
"Сейчас диплом не является преимуществом, поскольку в первую очередь необходимо иметь знания и уметь реализовать себя в реальном секторе", - сказал Гройсман.
Как известно, в этом году абитуриенты подали в вузы рекорда количество заявлений.
Так, на вступление в высшие учебные заведения бывшие школьники подали почти 2 миллиона заявлений.
Украинская правда
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