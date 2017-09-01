Украина включит Россию в перечень государств миграционного риска

452 просмотра
Пятница, 1 сентября 2017, 16:16

Президент Петр Порошенко подписал решение Совета национальной безопасности и обороны об усилении контроля за въездом и выездом из Украины, которым, в частности, должны внести Россию в список стран миграционного риска.

Об этом говорится в указе президента, обнародованном в пятницу.

Согласно указу, Кабмин в месячный срок должен обновить перечень государств миграционного риска, в частности, добавив туда Россию.

Правительство совместно со Службой безопасности должно усилить контроль за выездом и въездом в Украину иностранцев и лиц без гражданства, а также обеспечить совершенствование законодательства относительно регистрации места жительства в Украине людей из государств миграционного риска.

"Правительство также должно проработать в двухмесячный срок вопрос о механизме и этапности внедрения предварительного электронного сообщения иностранцами и лицами без гражданства относительно въезда в Украину; осуществления въезда в Украину и выезда из Украины иностранцами, в том числе гражданами Российской Федерации, за загранпаспортами, содержащих бесконтактный электронный носитель", - говорится в указе.

Так, правительство должно обеспечить внедрение с 1 января 2018 года национальной системы биометрической верификации и идентификации украинцев, иностранцев и лиц без гражданства, и обеспечить ресурсы для фиксации биометрических данных иностранцев при пересечении границы Украины.

Украинская правда

Темы: Кабинет министров Росcия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Кабмин сменил Государственного космического агентства 31 августа 2017, 09:54
Гройсман назначит коммуникатора с парламентом 30 августа 2017, 11:50
Кабмин запустил портал вакансий для будущих чиновников 23 августа 2017, 21:05
powered by lun.ua
Главные новости
Украина включит Россию в перечень государств миграционного риска
Цены на автогаз продолжают снижаться
С нового года на украинских границах будут считывать "биометрику"
Новое перемирие на Донбассе быстро закончилось – Хуг
Все новости
Афиша на 1-3 сентября

Вечеринки на любой вкус, кино Линча, концерт в Лавре...

Видео

Создатели "Игры престолов" обнародовали документальный сериал о съемках