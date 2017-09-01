НАПК настаивает на конфискации у "Свободы" более 2 млн грн

Национальное агентство по предупреждению коррупции настаивает, чтобы в партии "ВО "Свобода" конфисковали 2,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"4 сентября в Дарницком районном суде Киева будет рассматриваться административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "ВО "Свобода" на основании протокола, составленного уполномоченным лицом НАПК, относительно нарушения порядка получения взноса в поддержку политической партии", - говорится в сообщении.

"Общий размер взноса, подлежащего конфискации, составляет 2 357 000 гривен", - добавляет пресс-служба.

Также в агентстве указывают, что "Свобода" затягивает судебный процесс, ведь на предварительное заседание суда 28 июля представитель партии не появился.

"Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК по результатам анализа отчета политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года выявил нарушения установленного законом порядка получения взноса в поддержку политической партии", - говорится в сообщении.

В частности, сотрудники агентства обнаружили несоответствия между фамилиями людей, которые делали денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках.

После того, как суд раскрыл сведения банковского счета "Свободы", агентство выявило, что 11 платежей на общую сумму 2,33 млн грн внес через банковскою кассу бухгалтер политсилы в течение ноября-декабря 2016 года.

"Также было установлено, что указанное лицо получило через партийную кассу еще 26 100 грн вкладов от физических лиц, что подтверждается приходными ордерами", - пишет пресс-служба.

Таким образом, как говорится в сообщении, был нарушен установленный законом "О политических партиях в Украине" порядок получения взноса в поддержку политической партии.

"Согласно указанного порядка, денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции лично физическими лицами с установлением учреждением банка персональной информации о том, кто делает взносы. Соответствующее нарушение по статье 212-15 КУоАП предусматривает наложение штрафа на нарушителя с конфискацией суммы взноса в пользу государства", - отметили в агентстве.

Как сообщалось, в Дарницком райсуде Киева рассматривается дело о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера политической партии "ВО "Свобода" Ярослава Пелешака.

НАПК выявила нарушения процедуры взносов в отчетности партии. Общая сумма взносов с нарушениями - более 2 млн гривен.