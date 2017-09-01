Порошенко: Не лишить Саакашвили гражданства было бы преступлением

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Пятница, 1 сентября 2017, 18:15

Президент Петр Порошенко заявил, что вопросом возможного возвращения в Украину бывшего председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, лишенного гражданства, должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы.

Об этом он сказал на брифинге в Харькове, сообщает "Укринформ".

"К Саакашвили будут относиться так же, как и к любому другому человеку, подавшему недостоверные данные. Поэтому вопросом возможного возвращения Саакашвили в Украину должны заниматься МВД, миграционная и пограничная службы", - отметил Порошенко.

Президент, добавил, что "должен действовать в соответствии с законом и Конституцией", когда Государственная миграционная служба предоставила в комиссию по вопросам гражданства документы, свидетельствующие, что при оформлении гражданства Саакашвили была представлена ​​недостоверная или сфальсифицирована информация,

"Любые другие шаги были бы преступной деятельностью. Я подписал указ (о лишении гражданства - ред.) так же, как и в отношении других граждан", - отметил Порошенко.

Как известно, 26 июля Порошенко подписал указ, которым лишил гражданства Саакашвили.

В президентской администрации отметили, что основания для потери гражданства Украины перечисленные в ст.19 закона Украины "О гражданстве Украины".

В свою очередь, бывший глава Одесской областной госадминистрации на своей странице в Фейсбуке, написал, что ждать на ответ Порошенко о лишении его гражданства пришлось 37 дней.

"Порошенко отвечать на вопросы о лишении меня гражданства явно не хочется. Но приходится. Спустя 37 дней мы таки услышали ответ. И в этом ответе он ведёт себя как трус - он прячется за процедуру. Это, мол, не я решил. Это по закону так положено", - написал Саакашвили.

Также он добавил:

"Президент врет. Это не по закону - это его нарушения и в суде это будет доказано. И не скрыть, что это его личная инициатива - его страх и желание избавиться от неудобного Саакашвили выдворив его из Украины".

Украинская правда

Темы: Порошенко Саакашвили
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